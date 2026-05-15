В Ашхабаде обсудили стратегию развития цифровой торговли и электронной коммерции

Мероприятия организованы в рамках проекта «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемого Европейским союзом, с целью представления результатов оценки правовой базы региона и выработки рекомендаций по созданию современной нормативной среды в Туркменистане.

В семинарах приняли участие около 60 представителей государственного и частного секторов, включая сотрудников профильных министерств, ведомств и предпринимательского сообщества. Основной задачей встреч стало обсуждение готовности нормативно-правового регулирования цифровой торговли в Центральной Азии и сбор обратной связи для формирования дальнейших шагов по интеграции страны в международную торговую систему.

Первый день работы, 11 мая, был ориентирован на частный сектор. Участники рассмотрели современные подходы к регулированию, положения проекта Соглашения ВТО по электронной коммерции и практические аспекты использования цифровых инструментов бизнесом. Представители деловых кругов поделились своим видением вызовов в сфере онлайн-платежей и выхода на новые рынки через цифровые каналы, подчеркнув роль бизнеса в создании сбалансированных законодательных рекомендаций.

12 мая состоялся семинар для государственного сектора, посвященный внутренним и международным инициативам. Эксперты МТЦ презентовали результаты пилотной оценки по методологии DTRRA, проведенной в пяти странах региона: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Данный анализ позволил определить степень соответствия национального законодательства передовым практикам ВТО.

По итогам оценки для Туркменистана были предложены конкретные рекомендации, направленные на систематизацию подходов к цифровой торговле и её интеграцию в правовую систему. Обсуждения позволили уточнить данные туркменского компонента исследования и собрать мнения заинтересованных сторон, что необходимо для создания благоприятного инвестиционного и делового климата.

Проведенные мероприятия стали продолжением технической поддержки МТЦ и способствовали укреплению диалога между властью и бизнесом. Проект «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция» продолжает работу по улучшению деловой среды и повышению конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, содействуя участию страны в региональной и глобальной торговле.