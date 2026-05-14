Dreame создала гиперкар с ракетными ускорителями: разгоняется до «ста» за 0,9 секунды

Презентация прошла на отдельном мероприятии в Силиконовой долине в США.

Ускорители установлены в задней части автомобиля и способны создавать тягу до 100 тысяч Нм. Они разработаны с использованием аэрокосмических технологий. Машина также оснащена электрической силовой установкой с твердотельной батареей. Запас хода на электротяге составляет до 550 километров.

Гиперкар получит систему управления без механической связи рулевого управления, адаптивную подвеску и комплекс электронных помощников. В него входит лидар, который способен обнаруживать крупные объекты на расстоянии до 600 метров, а небольшие препятствия — до 300 метров.

Компания ранее официально объявила о выходе на рынок «умных» автомобилей, но детали стратегии пока не раскрываются. Dreame также сообщала о планах по выпуску линейки внедорожников Star Motor с четырёхмоторной силовой установкой.