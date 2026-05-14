15-летний кролик признан самым старым среди сородичей

Херби живёт в графстве Суррей в Великобритании у супругов Ричарда и Мелиссы Данэм, которые работают учителями. Они забрали его из зоомагазина в возрасте восьми недель. Кролик появился в семье как пара для крольчихи Флопси после гибели её предыдущего партнёра Старски.

Супруги содержат кроликов с 2010 года. За это время они спасли еще несколько животных.

Обычно львиноголовые кролики живут от 7 до 10 лет, поэтому возраст Херби почти вдвое превышает средний для этой породы.

По словам Мелиссы, у питомца яркий характер: он независимый, любит командовать и особенно привязан к Ричарду. В молодости Херби нравилось, когда хозяин бегал за ним по комнате, и он останавливался, чтобы игра продолжалась.