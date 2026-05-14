​В Турции раскопали двухметровую статую Афины Паллады

Скульптура выполнена из белого мрамора, она изображает богиню в полный рост в традиционном пеплосе и плаще. На груди Афины детально вырезана эгида с изображением головы Медузы в окружении змей.

Стилистически эксперты относят находку к эпохе императора Августа, когда в античном искусстве наблюдалось возвращение к классическим греческим канонам. Особый интерес представляет плащ вокруг шеи — редкая деталь для иконографии этой богини.

​Лаодикея была известна своим текстильным производством, поэтому Афина могла почитаться здесь не только как богиня мудрости, но и как покровительница ремесел.

Раскопки проводятся в рамках государственной программы по сохранению культурного наследия, и ученые продолжают работу в надежде обнаружить недостающие фрагменты скульптуры.