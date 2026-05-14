Экс-инженеры BMW и Porsche будут работать в европейском дизайн-центре Xiaomi

В команду вошли специалисты, ранее работавшие над проектами BMW и Porsche.

Руководителем центра назначен Рудольф Диттрих, прежде участвовавший в разработке BMW M4. За динамику автомобилей отвечает Клаус-Дитер Гролл, работавший над BMW iX3.

Отдел дизайна возглавил Жан-Артур Мадлен, участвовавший в создании Mercedes-Benz Vision GT. За внешний вид моделей отвечает Фабиан Шмёльц-Обермайер, который, помимо экстремальных Porsche 911, причастен к работе над Lamborghini Temerario.

Открытие центра рассматривается как шаг к выходу компании на европейский рынок. В настоящее время Xiaomi продаёт автомобили только в Китае, однако выход на глобальный уровень запланирован на 2027 год. Первым зарубежным рынком станет Европа.

Также сообщается, что к компании присоединился бывший топ-менеджер китайского подразделения Tesla, который будет отвечать за продажи на внутреннем рынке.