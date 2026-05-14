Параллельный разум: ученые отыскали в мозге вторую систему связи на основе астроцитов

Это открытие, опубликованное в журнале Nature, меняет фундаментальные представления о координации работы мозга: выяснилось, что астроциты создают избирательные маршруты, соединяющие удаленные зоны и даже разные полушария, работая параллельно с традиционными нейронными путями.

Используя инновационный метод «подсветки» с помощью вирусного инструмента и фермента TurboID, ученые смогли визуализировать трехмерную структуру этих сетей у мышей. Оказалось, что связи астроцитов не хаотичны — они могут объединять области мозга, не имеющие прямых нейронных контактов, обеспечивая метаболическую поддержку и перераспределение ресурсов (энергии и антиоксидантов) в зоны с повышенной нагрузкой.

Кроме того, система оказалась пластичной: в ходе экспериментов было доказано, что астроцитарные сети способны перестраиваться и уменьшаться в ответ на изменение жизненного опыта, подобно нейронным синапсам. Это открывает новые перспективы в изучении механизмов памяти, старения и борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.