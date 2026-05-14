Мировые цены на медь стремительно растут из-за перебоев с поставками

Основной причиной ралли Bloomberg называет нарастающие риски перебоев с поставками из-за проблем на рудниках и глобального дефицита сырья, что происходит на фоне устойчивого спроса со стороны крупнейших экономик.

​На Лондонской бирже металлов (LME) зафиксирован рост восьмую сессию подряд: цена достигала $14 196,50 за тонну, что почти соответствует январскому рекорду в $14 527,50. Критическим фактором давления стал дефицит серы на Ближнем Востоке, негативно влияющий на добычу в Африке, что усугубляется перебоями на других крупных мировых площадках.

​Спрос остается стабильным благодаря Китаю, где металл активно потребляется в секторах электросетей, возобновляемой энергетики и инфраструктуры для ИИ.

Аналитик Chaos Ternary Futures Ли Сюэчжи отмечает, что рынок восстанавливается по мере ослабления геополитических опасений. При этом в самом Китае производство рафинированной меди в апреле сократилось на 3% к марту (до 1,05 млн тонн) из-за нехватки концентрата и сложностей с доступом к лому.

В мае эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объемов выпуска в связи с плановыми ремонтами на заводах.