«Ливерпуль» установит возле «Энфилда» мемориал в память о Диогу Жоте

Футболист сборной Португалии и его брат, выступавший за «Пенафиэл», погибли 3 июля 2025 года на северо-западе Испании. По данным клуба, автомобиль Lamborghini потерял управление после разрыва шины при обгоне, врезался в разделительную полосу и загорелся.

Мемориал установят возле стадиона «Энфилд» на 97 Avenue — месте, где после гибели братьев болельщики оставили тысячи цветов, шарфов, баннеров и других памятных вещей.

Центральным элементом композиции станет скульптура в форме струящегося сердца, отсылающая к празднованию голов Жоты. С разных ракурсов на ней будут видны номера 20 и 30, под которыми играли братья.

На постаменте разместят посвящения и строки песни о Жоте, которую болельщики продолжают исполнять на матчах на 20-й минуте. В конструкцию также встроят предметы, оставленные фанатами у стадиона, а среди деталей мемориала появится элемент геймпада — отсылка к увлечениям футболиста вне спорта.

Дата официального открытия мемориала пока не объявлена.