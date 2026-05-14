Джейкоб Элорди стал лицом нового парфюма Bleu de Chanel
Актер Джейкоб Элорди официально стал амбассадором популярного мужского аромата Bleu de Chanel, сообщает издание WWD.

Это решение подчеркивает стремление бренда сотрудничать с артистами, которые воплощают современные ценности модного дома и способны определять будущее индустрии красоты.

Томас де Пре де Сен-Мор, руководитель отдела глобальных творческих ресурсов Chanel по ароматам и красоте, отметил, что внимательно наблюдал за карьерой актера последние несколько лет, начиная с его работы в сериале «Эйфория».

«Мужчина, который видит в любых ограничениях новые горизонты и способен бросить вызов настоящему, чтобы определить свое будущее», — так официально представили Элорди в социальных сетях бренда.

Ранее лицом Bleu de Chanel долгое время был актер Гаспар Ульель, трагически погибший в 2022 году, после чего аромат представлял Тимоте Шаламе. Хотя Джейкоб Элорди уже принимал участие в съемках для промо аромата Chanel № 5 вместе с Марго Робби, статус официального амбассадора бренда он получил только сейчас.