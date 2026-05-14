В Европе одобрили новый тест крови для выявления болезни Альцгеймера

Тест, разработанный совместно с Eli Lilly and Company, получил знак соответствия CE, подтверждающий его безопасность и эффективность для использования в странах Европейского союза. По данным компании, система позволит ускорить диагностику заболевания и снизить необходимость в более сложных процедурах.

Положительный результат теста указывает на высокий уровень белка pTau217, связанного с наличием амилоидных бляшек в мозге, которые считаются одним из признаков болезни Альцгеймера. Отрицательный результат позволяет исключить заболевание и избежать дополнительных инвазивных исследований, таких как анализ спинномозговой жидкости или сканирование мозга.

Генеральный директор Roche Diagnostics Мэтт Саус заявил, что внедрение теста поможет сделать диагностику более ранней и доступной. По его словам, многие пациенты сейчас сталкиваются с длительным процессом постановки диагноза и необходимостью дорогостоящих обследований.

Тест предназначен для использования как в первичном, так и во вторичном звене здравоохранения. Это позволит врачам общей практики направлять пациентов к профильным специалистам уже с предварительными результатами анализа.

Болезнь Альцгеймера остаётся самой распространённой причиной деменции и составляет от 60 до 80% всех случаев заболевания.