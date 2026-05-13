Samsung Galaxy Watch6 научились прогнозировать обморок заранее

Исследование проводилось совместно с больницей Кванмён при Университете Чунг-Анг в Южной Корее. В испытаниях участвовали 132 пациента. Специалисты анализировали вариабельность сердечного ритма с помощью фотоплетизмографического датчика часов и алгоритмов искусственного интеллекта.

Вазовагальный обморок возникает при резком снижении пульса и артериального давления, что может привести к кратковременной потере сознания. По данным Samsung, система смогла прогнозировать такие состояния с точностью 84,6%. Чувствительность модели составила 90%, специфичность — 64%.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале European Heart Journal – Digital Health.

Компания заявила, что продолжит развивать функции мониторинга здоровья в носимых устройствах и намерена расширять присутствие на рынке цифровой медицины и профилактического здравоохранения.