Samsung Galaxy Watch6 научились прогнозировать обморок заранее

Samsung сообщила, что умные часы Galaxy Watch6 способны прогнозировать вазовагальный обморок за пять минут до его наступления с точностью более 84%.

Исследование проводилось совместно с больницей Кванмён при Университете Чунг-Анг в Южной Корее. В испытаниях участвовали 132 пациента. Специалисты анализировали вариабельность сердечного ритма с помощью фотоплетизмографического датчика часов и алгоритмов искусственного интеллекта.

Вазовагальный обморок возникает при резком снижении пульса и артериального давления, что может привести к кратковременной потере сознания. По данным Samsung, система смогла прогнозировать такие состояния с точностью 84,6%. Чувствительность модели составила 90%, специфичность — 64%.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале European Heart Journal – Digital Health.

Компания заявила, что продолжит развивать функции мониторинга здоровья в носимых устройствах и намерена расширять присутствие на рынке цифровой медицины и профилактического здравоохранения.