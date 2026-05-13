Dior направит средства на реставрацию «Золотого дома» в Венеции

Центральным событием инициативы станет благотворительный бал в Палаццо дель Казино на острове Лидо, средства от которого будут направлены на реставрацию и обновление музейных пространств знаменитого государственного музея Ка-д’Оро.

Благотворительный вечер приурочен к официальному открытию Венецианской биеннале. Как сообщает издание WWD, Dior на протяжении многих лет выступает спонсором биеннале и активно поддерживает искусство. Данный проект является продолжением успешного сотрудничества бренда с фондом Venetian Heritage.

Ранее, в 2024 году, стороны уже завершили совместную реставрацию ворот Порта-Магна. Нынешняя инициатива по переосмыслению пространств Ка-д’Оро подчеркивает приверженность модного дома делу сохранения исторического наследия города на воде.

Ка-д’Оро (итал. Ca’ d’Oro — «Золотой дом»), также известный как Палаццо Санта-София, — один из самых знаменитых и красивых дворцов Венеции, расположенный на Гранд-канале в районе Каннареджо. Здание построено в XV веке (1425–1440 гг.) в стиле венецианской готики. Над проектом работали архитекторы Джованни и Бартоломео Бона, а также Маттео Раверти. Здание отличается ажурным «кружевным» фасадом и изящными лоджиями.

Своё имя дворец получил благодаря первоначальной отделке фасада сусальным золотом, которая дополнялась инкрустацией из дорогого мрамора и ультрамарина (позолота до наших дней не сохранилась).