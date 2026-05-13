Южная Корея из-за нехватки военнослужащих хочет создать армию из роботов Hyundai

Как сообщает Bloomberg, южнокорейские власти рассматривают использование беспилотных систем и технологий на базе искусственного интеллекта для решения проблемы нехватки личного состава. В военном ведомстве заявили, что переговоры с Hyundai ведутся в рамках курса на создание «высокотехнологичных, научно обоснованных вооружённых сил».

Речь идёт о применении робототехники для небоевых задач — наблюдения, разведки и логистики.

Среди рассматриваемых вариантов названы четвероногий робот Spot компании Boston Dynamics, мобильная платформа MobED и носимые системы, такие как экзоскелет X-ble Shoulder.

Конкретные параметры возможного сотрудничества пока не согласованы. Представитель Hyundai отказался от комментариев.