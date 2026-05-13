Электрический BMW iX3 оказался дешевле и мощнее бензинового X3 M50

В компании уточнили, что дальность поездки зависит от типа шин. С 20-дюймовыми летними шинами запас хода достигает 700 километров, а с всесезонными составляет около 615 километров. Несмотря на разницу, BMW считает iX3 одним из лидеров своего класса и заявляет, что модель превосходит ряд конкурентов, среди которых Tesla Model Y.

Компания также сделала акцент на стоимости новинки. Цена электрического BMW iX3 50 xDrive начинается от 62 850 долларов, тогда как бензиновый BMW X3 M50 xDrive стоит от 67 850 долларов. При этом электрическая версия получила более мощную силовую установку — 463 лошадиные силы против 393 у бензиновой модели.

Одной из ключевых особенностей автомобиля стала поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью до 400 кВт. По данным BMW, за 10 минут зарядки можно увеличить запас хода почти на 300 километров.

Приём заказов на BMW iX3 50 xDrive в США уже открыт. Для бронирования автомобиля необходимо внести депозит в размере 1000 долларов. Начало поставок клиентам запланировано на сентябрь.