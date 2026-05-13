Фанаты платят $2500 за потенциально прощальный матч Роналду в сборной

Матч состоится 27 июня на стадионе Hard Rock Stadium в Майами. The New York Times со ссылкой на TicketData пишет, что после объявления результатов жеребьевки стоимость самых дешёвых билетов выросла менее чем за час с уровня ниже 400 долларов до более чем 2 тысяч долларов.

Сейчас минимальная цена билетов на рынке перепродажи составляет около 2500 долларов. Для сравнения, средняя стоимость билетов на прошлогодний Супербоул составлял 2109 долларов.

Матч Португалии и Колумбии уже стал самым дорогим на групповом этапе турнира. По уровню цен он уступает только финалу мундиаля, где стоимость билетов на перепродаже начинается от 8400 долларов.

Сборная Португалии в групповом этапе также сыграет против Демократической Республики Конго и Узбекистана. Если команда не выйдет в плей-офф, встреча с Колумбией может стать последним матчем Роналду за национальную сборную.

Дополнительный интерес к игре связан с тем, что обе команды входят в топ-15 рейтинга ФИФА, а во Флориде проживает крупная колумбийская диаспора.