Университеты Туркменистана и Японии обсудили развитие академических обменов

Переговоры прошли на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя вузами в 2015 году. Стороны рассмотрели вопросы расширения академических обменов, совместных образовательных инициатив, научно-исследовательского взаимодействия и обмена опытом в подготовке специалистов международного профиля.

Особое внимание уделили академической мобильности студентов и преподавателей. Проректор МУГНиР Н.Шихлиев отметил последовательный характер сотрудничества с японским вузом и значение совместных программ для повышения качества образования и профессиональной подготовки студентов.

Туркменская сторона сообщила, что с 2017 года 11 студентов университета прошли обучение в Токийском университете международных исследований по программам обмена.

На встрече также отметили деятельность Глобального Японского офиса, работающего в МУГНиР с 2016 года.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства и реализации новых совместных проектов.