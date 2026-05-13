В Софии прошла международная выставка кошек Cat Show Expo

В течение двух дней участники представили десятки пород, а эксперты оценивали животных в рамках конкурса Best in Show. Мероприятие посетили тысячи зрителей.

Одним из главных героев выставки стал восьмилетний мейн-кун по кличке Арчи из Болгарии. Он получил награду «Любимец публики».

Посетители также проявили интерес к редким породам. Среди них — семимесячная кошка породы канадский сфинкс по кличке Морианн Шэдоу.

Помимо конкурсной программы, на выставке организованы консультации по вопросам здоровья домашних животных, питания и ответственного разведения кошек.