В прокат вышел 3D-фильм Джеймса Кэмерона и Билли Айлиш

Документальный проект был создан при поддержке студии Paramount Pictures. Производство началось в 2025 году, о чём певица сообщала поклонникам во время концертов.

В интервью The New York Times Кэмерон рассказал, что идея фильма появилась у него параллельно с работой над новым «Аватаром». Для съёмок использовали 17 3D-камер, размещённых на сцене. Всего было снято четыре концерта.

В фильм вошли не только концертные выступления, но и закулисные кадры, материалы постпродакшна, интервью с Айлиш и её общение с поклонниками.

По последним данным, за первые дни мирового проката картина собрала около 20 млн долларов.

В последние годы интерес киноиндустрии к концертным фильмам заметно вырос. Ранее на экраны выходили проекты с участием Тейлор Свифт, Харри Стайлза, Джеймса Тейлора, группы The Cure и других исполнителей.