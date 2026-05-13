В Ашхабаде проходит выставка Agro Pack Turkmenistan – 2026

Выставка проходит в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана. В церемонии открытия приняли участие депутаты Меджлиса, члены правительства, представители министерств, отраслевых ведомств, общественных организаций, дипломатического корпуса, бизнеса и СМИ.

Экспозиция посвящена современным технологиям в производстве, переработке и упаковке продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства. Свои разработки и опыт представляют компании из Турции, Узбекистана, Азербайджана, США, Беларуси, России, Ирана и Нидерландов.

На выставке также представлены такие туркменские предприятия, как «Tudana», «Hasar», «Owadan ülke», «Sahabatly», «Erkin Agro» и «Hasyl çeşmesi».

Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, а также структуры агропромышленного комплекса знакомят участников с конкурентоспособной продукцией, производимой в стране, и работой по расширению экспортных возможностей.

На площадке организована также специальная B2B-зона для деловых переговоров и заключения новых соглашений о сотрудничестве.

Выставка продолжит работу до 14 мая.