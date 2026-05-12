Warner Bros. Discovery сообщила о многомиллиардных потерях

По данным издания, убыток на одну акцию составил $1,17, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 11 центов. В общую сумму потерь также вошли расходы на амортизацию нематериальных активов, связанные с ростом стоимости контента и реструктуризацией. Эти затраты оцениваются в $1,3 млрд.

Выручка компании снизилась на 1% — до $8,89 млрд. Доходы от рекламы сократились на 7%, составив $1,85 млрд, тогда как поступления от дистрибуции сохранились на прежнем уровне.

На этом фоне продолжается процесс поглощения Warner Bros. Discovery американской медиакорпорацией Paramount. Компания уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США на одобрение сделки.

Суммарные инвестиции в Warner Bros. оцениваются в $24 млрд, а стоимость сделки аналитики оценивают в $111 млрд. Соглашение было достигнуто после того, как компания под руководством генерального директора Дэвида Эллисона обошла Netflix в борьбе за актив. Завершение сделки ожидается до конца года после одобрения акционерами и регуляторами.