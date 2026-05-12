Toyota отмечает 60-летие Corolla выпуском спецверсии с бронзовым декором

Первую партию компания выпустила для рынка Тайваня.

Главной особенностью серии стали бронзовые декоративные элементы и эмблемы с надписью 60th anniversary. У Corolla Altis бронзово-золотые детали появились на решётке радиатора и воздухозаборнике, а также установлены двухцветные 17-дюймовые колёсные диски.

У Corolla Cross декоративных изменений меньше — бронзовые элементы размещены на решётке радиатора и надписи на крышке багажника. Corolla Sport получила юбилейные эмблемы и боковые наклейки. Кроссовер и хэтчбек оснащаются 18-дюймовыми дисками с разным дизайном.

Изменения затронули и салон. Бронзово-золотая отделка появилась на передней панели, центральной консоли, руле и дверях. Также добавлена декоративная прострочка в тон.

Техническая часть автомобилей осталась прежней. Corolla Altis и Corolla Cross предлагаются с бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра или гибридной установкой, а Corolla Sport сохранила двухлитровый бензиновый мотор.