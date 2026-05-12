Lexus представила первый трёхрядный кроссовер TZ: 6 мест, 420 л.с., запас хода до 480 км

Длина автомобиля составляет 5100 мм, колёсная база — 3050 мм. Благодаря плоскому полу производителю удалось сделать третий ряд полноценным по уровню пространства для пассажиров.

Автомобиль построен на платформе электрического Toyota Highlander. Модель получила двухмоторную силовую установку мощностью 420 лошадиных сил и батарею ёмкостью 95,82 кВт·ч. Запас хода по циклу EPA составляет 480 километров. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды.

Салон выполнен в концепции Driving Lounge. В оснащение вошли панорамная крыша на все три ряда, раздельные кресла второго ряда, аудиосистема Mark Levinson с 21 динамиком, атмосферная подсветка и система ароматизации салона. Также кроссовер получил комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ 4.0 ADAS.

Продажи Lexus TZ в США планируется начать в конце 2026 года. На рынке модель будет конкурировать с Lucid Gravity, Cadillac Vistiq, Volvo EX90 и Kia EV9.