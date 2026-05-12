Alibaba заменит поиск товаров диалогом с ИИ-помощником

Alibaba готовит обновление своих платформ электронной коммерции Taobao и Tmall. Компания интегрировала в них ИИ-систему Qwen для выбора и покупки товаров через диалоговый интерфейс.

Пользователи смогут взаимодействовать с искусственным интеллектом вместо традиционного поиска по ключевым словам. Через приложение Qwen покупателям откроется доступ к каталогу Taobao и Tmall, насчитывающему более 4 млрд товаров.

ИИ-ассистент сможет подбирать и сравнивать товары, помогать при оформлении заказа, сопровождать доставку и послепродажное обслуживание. Система также будет учитывать историю покупок и предпочтения пользователей для персональных рекомендаций.

Одновременно внутри Taobao появится виртуальный помощник на базе Qwen. Среди заявленных функций есть виртуальная примерка товаров и отслеживание изменения цен в течение 30 дней.

По данным Reuters, Alibaba рассчитывает превратить онлайн-шопинг из обычного поиска товаров в персональное взаимодействие с цифровым консультантом.