Alibaba заменит поиск товаров диалогом с ИИ-помощником

Пользователи смогут взаимодействовать с искусственным интеллектом вместо традиционного поиска по ключевым словам. Через приложение Qwen покупателям откроется доступ к каталогу Taobao и Tmall, насчитывающему более 4 млрд товаров.

ИИ-ассистент сможет подбирать и сравнивать товары, помогать при оформлении заказа, сопровождать доставку и послепродажное обслуживание. Система также будет учитывать историю покупок и предпочтения пользователей для персональных рекомендаций.

Одновременно внутри Taobao появится виртуальный помощник на базе Qwen. Среди заявленных функций есть виртуальная примерка товаров и отслеживание изменения цен в течение 30 дней.

По данным Reuters, Alibaba рассчитывает превратить онлайн-шопинг из обычного поиска товаров в персональное взаимодействие с цифровым консультантом.