Сумма валютных сделок на торгах ГТСБТ превысила $11 млн

Общая сумма сделок в иностранной валюте составила более 11 миллионов 375 тысяч долларов США.

За иностранную валюту представители деловых кругов из Объединённых Арабских Эмиратов и Грузии приобрели базовое масло производства государственного концерна «Türkmennebit». Кроме того, зарубежным предпринимателям из Турции, ОАЭ и Швейцарии были реализованы ткань полуфабрикат миткаль, хлопчатобумажная пряжа, хлопок-волокно, пшеничная мука, текстильные отходы и портландцемент.

Отечественные предприниматели для внутреннего рынка закупили продукцию госконцерна «Türkmennebit» (базовое масло), а также текстильные отходы, хлопок-волокно, полипропиленовую и металлизированную полипропиленовую пленку. Общая сумма сделок в национальной валюте составила свыше 145 миллионов 420 тысяч манатов.