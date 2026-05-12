Курбан Бердыев вывел азербайджанский «Туран» в еврокубки впервые за 32 года

В матче 31-го тура чемпионата Азербайджана команда обыграла «Карван» со счётом 1:0 и обеспечила себе как минимум третье место в турнирной таблице. После этой победы «Туран» набрал 59 очков и уже не сможет опуститься ниже третьей строчки.

Команда также сохраняет шансы подняться на второе место. Сейчас вторым идёт «Карабах» с 63 очками. Чемпионский титул досрочно завоевал «Сабах», набравший 75 очков.

«Мой успех в Азербайджане занимает в моей карьере особое место. Потому что на протяжении этих двух лет мы начинали с самого низкого уровня и добрались до нынешнего, мы отправляемся в еврокубки. Президент клуба поставил цель – состав должен быть усилен. Мы ищем варианты, чтобы пригласить футболистов. Когда приглашаешь игроков, они смотрят, играет ли клуб в еврокубках или нет. Теперь будет проще», — сказал Бердыев в интервью пресс-службе клуба.

До конца сезона осталось два тура. В оставшихся матчах подопечным Кубрана Бекиевича предстоит сыграть на выезде против «Шамахы» (16 мая) и принять у себя «Сабах» (23 мая).