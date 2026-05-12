В Windows 11 начали упрощать виджеты после жалоб пользователей

Когда компания представила эту функцию в 2021 году, предполагалось, что пользователи смогут быстро получать информацию о погоде, календаре и акциях. Однако на практике виджеты вызвали недовольство из-за навязчивого поведения. Пользователи жаловались на автоматическое открытие при наведении курсора, постоянные уведомления и сообщения, а также на новостную ленту MSN с контентом низкого качества.

В новых предварительных версиях Windows 11 Microsoft начала так называемую «весеннюю уборку». Компания заявила, что намерена сократить количество неожиданных уведомлений и визуальных отвлекающих элементов.

Виджеты больше не будут открываться при случайном наведении курсора. Также уберут лишние значки на панели задач и уведомления, а новостная лента MSN будет отключена по умолчанию.

При этом полностью от функции не отказываются. В текущих версиях Windows 11 уже есть возможность отключить часть этих элементов вручную.