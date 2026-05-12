В Ташкенте прошла международная конференция об ахалтекинских скакунах

Мероприятия прошли в центре Yangi Toshkent Conference Hall с участием представителей Туркменистана, Узбекистана и ряда других стран. Гостями форума стали коневоды, учёные-селекционеры, дипломаты, студенты и специалисты профильной отрасли.

В рамках конференции была организована выставка, посвящённая культурному наследию туркменского народа, декоративно-прикладному искусству и истории ахалтекинских коней.

В выступлениях участников отмечалось, что ахалтекинская порода считается одной из древнейших в мире и сыграла важную роль в развитии других пород лошадей. Особое внимание было уделено включению в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО номинации «Ахалтекинское коневодческое искусство и традиции украшения коней».

Участники конференции также обсудили развитие коневодческой отрасли в Туркменистане, работу Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и деятельность Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг.

Отдельно отмечались международные успехи группы национальных конных игр «Galkynyş», а также работа клуба ЮНЕСКО «Ахалтекинские кони — послы мира», созданного при Международной академии коневодства.

Участники форума подчеркнули значение подобных мероприятий для развития культурно-гуманитарных связей и сотрудничества между странами.