В Италии официально зафиксирован первый случай зависимости человека от ИИ

Клинический случай взят на учет отделением по лечению поведенческих расстройств в Венеции (ULSS 3).

По данным специалистов, девушка длительное время взаимодействовала с ИИ-ботом, который адаптировался к ее эмоциональным запросам. Виртуальный собеседник стал для нее источником безопасности и понимания. В конечном счете нейросеть заменила ей настоящих друзей, что привело к практически полной изоляции пациентки от окружающего мира.

Главный врач учреждения Лаура Суарди отметила, что такая патология была прогнозируемой. К формированию болезненной привязанности приводит способность нейросетей угадывать желание пользователя и выдавать именно те ответы, которые тот хочет услышать.