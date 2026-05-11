Tolqyn Film Fund объявил конкурс кинопроектов для авторов из Центральной Азии

Венчурный фонд Tolqyn Film Fund объявил об открытии конкурса кинопроектов для авторов из стран Центральной Азии.

Прием заявок продлится до 30 мая 2026 года. Лучшие проекты получат возможность привлечь инвестиции для реализации полноценного фильма. Целью инициативы является поиск коммерчески перспективных сценариев, способных сформировать единую региональную киноиндустрию.

Фонд Tolqyn Film Fund OEIC Ltd. работает под управлением DASCO Capital и зарегистрирован на площадке МФЦА, что гарантирует прозрачность сотрудничества. Организация инвестирует в проекты на стадии готового сценария и сопровождает их до выхода на международные рынки и платформы.

На данный момент фонд уже профинансировал пять картин, включая фильм «Дәстүр: теріс бата», который успешно прошел в прокате Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России. До лета 2028 года фонд планирует проинвестировать до 20 кинопроектов.

К участию допускаются полнометражные игровые и анимационные фильмы хронометражем от 75 минут.

Для подачи заявки необходимо предоставить сценарий, финансовую модель, презентацию команды и маркетинговый план продвижения.

Отбор пройдет в три этапа: на первом формируется шорт-лист проектов с коммерческим потенциалом, на втором — команды презентуют проекты перед экспертным советом (Advisory Board), после чего лучшие из них выносятся на рассмотрение Инвестиционного комитета фонда, который принимает финальные решения об инвестициях.

«Мы видим огромные перспективы в развитии кинотеатрального проката не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Общий рынок в 80 миллионов человек с преобладанием молодой аудитории способен формировать значительные кассовые сборы», — отмечает CEO DASCO Capital Дармен Садвакасов.

Ему вторит и руководитель фонда, продюсер Эрнар Курмашев: «У нас есть всё, чтобы выстроить сильную региональную киноиндустрию: схожая культура, язык, ментальность и огромный пласт историй. Я считаю, что народы Центральной Азии очень кинематографичны и талантливы. В сочетании с новыми технологиями это дает реальный шанс построить центральноазиатский Голливуд — с собственными героями, смыслами и рынком».

Заявки принимаются на электронную почту: tolqyn@dasco.kz. Контактный телефон для обратной связи: +7 701 352 44 65.

С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте: dasco.kz.