Silent Hill и Angry Birds вошли во Всемирный зал славы видеоигр
Также в шорт-лист 2026 года входили Frogger, Galaga, League of Legends, Mega Man, PaRappa the Rapper, RuneScape, The Elder Scrolls V: Skyrim и Tokimeki Memorial.
Новые лауреаты пополнили экспозицию музея наряду с такими признанными играми прошлых лет, как Minecraft, Tetris, World of Warcraft, Grand Theft Auto III, The Last of Us, Quake, Resident Evil, Myst, SimCity и «Тамагочи».
Всемирный зал славы видеоигр существует с 2015 года. Ежегодно в него включают проекты, оказавшие значительное влияние на игровую индустрию, массовую культуру и несколько поколений игроков.
При выборе лауреатов учитываются популярность игры, её узнаваемость, долговечность и влияние на развитие индустрии.