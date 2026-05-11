Silent Hill и Angry Birds вошли во Всемирный зал славы видеоигр

Музей The Strong National Museum of Play объявил игры, вошедшие во Всемирный зал славы видеоигр в 2026 году. В этом году отмечены четыре культовых проекта – Angry Birds (2009), Silent Hill (1999), FIFA International Soccer (1993) и Dragon Quest (1986).

Также в шорт-лист 2026 года входили Frogger, Galaga, League of Legends, Mega Man, PaRappa the Rapper, RuneScape, The Elder Scrolls V: Skyrim и Tokimeki Memorial.

Новые лауреаты пополнили экспозицию музея наряду с такими признанными играми прошлых лет, как Minecraft, Tetris, World of Warcraft, Grand Theft Auto III, The Last of Us, Quake, Resident Evil, Myst, SimCity и «Тамагочи».

Всемирный зал славы видеоигр существует с 2015 года. Ежегодно в него включают проекты, оказавшие значительное влияние на игровую индустрию, массовую культуру и несколько поколений игроков.

При выборе лауреатов учитываются популярность игры, её узнаваемость, долговечность и влияние на развитие индустрии.