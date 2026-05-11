Porsche закрывает дочерние компании по производству электровелосипедов

Данное решение связано с необходимостью переориентации на основной бизнес на фоне снижения прибыли и падения продаж на ключевых рынках, таких как Китай и Северная Америка.

Упразднение подразделений, занимавшихся выпуском электровелосипедов, аккумуляторов и программного обеспечения, приведет к сокращению более 500 рабочих мест. В частности, компания Cellforce Group, ранее планировавшая выпуск собственных батарей, теперь окончательно переведена в разряд исследовательских проектов, а Porsche намерена закупать аккумуляторы у сторонних поставщиков.

Также закрывается разработчик софта Cetitec, обслуживавший всю группу Volkswagen.

Генеральный директор Михаэль Лейтерс, возглавивший компанию в начале года, назвал эти меры вынужденной базой для стратегической перестройки. Porsche столкнулась с серьезными трудностями при разработке электрических моделей, включая задержку выпуска электрического Macan из-за проблем с ПО и технические нюансы беспроводной зарядки. На фоне падения продаж (в Китае на 21%, в Европе на 18%) производитель принял решение перенаправить часть ресурсов на развитие платформ с двигателями внутреннего сгорания.