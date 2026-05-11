OpenAI готовит выпуск собственного смартфона к 2028 году
По данным аналитика Минг-Чи Куо, устройство будет разрабатываться в партнерстве с технологическими гигантами MediaTek, Qualcomm и Luxshare, а его основная концепция заключается в полной автоматизации пользовательских задач.
В отличие от современных гаджетов, где пользователю необходимо самостоятельно переключаться между приложениями, ИИ в новом смартфоне сможет действовать автономно. Основываясь на контексте действий и конкретной цели человека, система сама определит оптимальный способ решения задачи и выполнит необходимые операции в нужных сервисах.
По мнению экспертов, это коренным образом изменит представление о мобильных устройствах.
Смартфон сможет понимать намерения владельца, при этом ресурсоемкие процессы будут делегироваться в облачный ИИ.
Ожидается, что окончательные технические характеристики аппарата будут утверждены в период с конца 2026 года по первый квартал 2027 года.