OpenAI готовит выпуск собственного смартфона к 2028 году

По данным аналитика Минг-Чи Куо, устройство будет разрабатываться в партнерстве с технологическими гигантами MediaTek, Qualcomm и Luxshare, а его основная концепция заключается в полной автоматизации пользовательских задач.

​В отличие от современных гаджетов, где пользователю необходимо самостоятельно переключаться между приложениями, ИИ в новом смартфоне сможет действовать автономно. Основываясь на контексте действий и конкретной цели человека, система сама определит оптимальный способ решения задачи и выполнит необходимые операции в нужных сервисах.

​По мнению экспертов, это коренным образом изменит представление о мобильных устройствах.

Смартфон сможет понимать намерения владельца, при этом ресурсоемкие процессы будут делегироваться в облачный ИИ.

Ожидается, что окончательные технические характеристики аппарата будут утверждены в период с конца 2026 года по первый квартал 2027 года.