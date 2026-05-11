LEGO выпустит восемь новых наборов к 25-летию «Гарри Поттера»
Компания LEGO анонсировала выпуск восьми новых наборов по франшизе «Гарри Поттер», приуроченных к 25-летию серии. Первые пять комплектов поступят в продажу 1 июня, ещё три — 1 августа.

В июньскую линейку войдут наборы:

  • «Кабинет Дамблдора» из 1182 деталей,
  • «Герб факультетов Хогвартса» из 545 деталей,
  • «Добби: Свободный эльф» из 379 деталей,
  • «Лютный переулок» из 788 деталей
  • «Запретный лес: Экспекто Патронум» из 244 деталей.

 

В августе LEGO выпустит наборы:

  • «Восточное крыло Хогвартса» из 2164 деталей,
  • «Уроки травологии» из 817 деталей
  • «Дракон Хагрида: Норберт» из 482 деталей.

Стоимость комплектов составит от $35 до $275.

Кроме того, 1 июня компания представит набор, посвящённый игровой приставке Sega. Модель состоит из 479 деталей и воспроизводит консоль и контроллер. Размер набора составит 11,5×15,5 сантиметра.