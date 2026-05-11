Турецкие отели снижают цены на туры: скидки на проживание достигают 25%

Чтобы стимулировать спрос на летний сезон 2026 года, местные туроператоры и отельеры начали массово снижать цены, предлагая скидки в размере 20–25%, а в некоторых случаях реализуя путевки по себестоимости.

Согласно данным аналитиков, в начале марта количество бронирований сократилось почти вдвое из-за выжидательной позиции иностранных туристов. Тем не менее, к концу месяца ситуация начала стабилизироваться. Официальная статистика показывает, что в марте страну посетили 2,46 миллиона иностранных гостей (рост на 5%), а общий поток за первый квартал составил 6,84 миллиона человек, что на 2,2% больше прошлогодних показателей. Доходы сектора за этот период выросли на 4,2%, достигнув 9,9 миллиарда долларов.

Несмотря на положительную динамику первого квартала, эксперты предупреждают о возможном усилении давления на рынок во втором квартале. В частности, отмечается спад бронирований из немецкоязычных стран Европы примерно на 5%.

Хотя власти Турции установили амбициозную цель по доходам на 2026 год в размере 68 миллиардов долларов, специалисты полагают, что ее достижение потребует от бизнеса активного поиска новых рынков и дальнейшей оптимизации ценовой политики.