Турецкие отели снижают цены на туры: скидки на проживание достигают 25%
В марте текущего года туристическая отрасль Турции зафиксировала существенное снижение объема бронирований, вызванное нестабильной международной обстановкой. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim со ссылкой на аналитиков Reuters

Чтобы стимулировать спрос на летний сезон 2026 года, местные туроператоры и отельеры начали массово снижать цены, предлагая скидки в размере 20–25%, а в некоторых случаях реализуя путевки по себестоимости.

Согласно данным аналитиков, в начале марта количество бронирований сократилось почти вдвое из-за выжидательной позиции иностранных туристов. Тем не менее, к концу месяца ситуация начала стабилизироваться. Официальная статистика показывает, что в марте страну посетили 2,46 миллиона иностранных гостей (рост на 5%), а общий поток за первый квартал составил 6,84 миллиона человек, что на 2,2% больше прошлогодних показателей. Доходы сектора за этот период выросли на 4,2%, достигнув 9,9 миллиарда долларов.

Несмотря на положительную динамику первого квартала, эксперты предупреждают о возможном усилении давления на рынок во втором квартале. В частности, отмечается спад бронирований из немецкоязычных стран Европы примерно на 5%.

Хотя власти Турции установили амбициозную цель по доходам на 2026 год в размере 68 миллиардов долларов, специалисты полагают, что ее достижение потребует от бизнеса активного поиска новых рынков и дальнейшей оптимизации ценовой политики.