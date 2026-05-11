Робота впервые приняли в буддийские монахи

Это событие знаменует новый этап сосуществования машин и людей, при котором технологии адаптируются под вековые культурные традиции, считают в общине.

​Робот ростом 1,3 метра, получивший буддийское имя Габи («милосердие»), прошел адаптированный ритуал посвящения. Вместо традиционного прижигания благовонием на него надели четки из 108 бусин.

В ходе церемонии Габи утвердительно отвечал на вопросы о посвящении себя учению Будды, после чего ему были даны пять специальных заповедей. Эти нормы включают уважение к жизни, запрет на повреждение других объектов, следование за людьми без пререканий, отказ от обмана и требование экономии энергии.

​Разработка морального кодекса для робота проводилась при участии платформ искусственного интеллекта.

В ближайшее время Габи вместе с другими роботами — Сокджой, Мохи и Нисой — примет участие в параде фонарей Ёндынхве.

Представители буддийской общины выразили надежду, что данные принципы станут базовыми нормами для всего общества в эпоху совместного существования с искусственным разумом.