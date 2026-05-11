Почему стоянка на солнце может резко снизить цену вашего автомобиля?

Главный удар жара наносит не по двигателю и даже не по электронике. В первую очередь страдает то, что покупатель видит глазами — салон и кузов.

Особенно уязвим салонный пластик. Под постоянным воздействием высокой температуры он постепенно теряет цвет, выгорает и начинает выглядеть «уставшим». Со временем на панели могут появляться мелкие трещины, а некоторые элементы меняют оттенок. Автомобиль при этом продолжает нормально ездить, но визуально уже воспринимается старше своего возраста.

Эксперты отмечают, что именно такие детали часто становятся причиной торга при продаже. Потускневшая передняя панель, выгоревший руль или блеклые вставки создают ощущение неухоженной машины, даже если технически она полностью исправна.

Не меньше страдает и кузов. Постоянное пребывание под солнцем постепенно разрушает верхний слой лака. Машина теряет глянец, а поверхность становится более тусклой. На темных автомобилях это особенно заметно: со временем появляется характерный сероватый оттенок, из-за которого кузов выглядит старым и «выцветшим».

При этом двигатель, коробка передач и тормозная система обычно спокойно переносят кратковременную жару. Но после длительного простоя специалисты советуют проверить аккумулятор. Если корпус батареи вздулся или деформировался, её лучше заменить.

Автоэксперты говорят, что солнце редко выводит машину из строя мгновенно. Оно действует постепенно — день за днем ухудшает внешний вид автомобиля. Именно поэтому владельцам советуют по возможности оставлять машину под навесом, на крытых парковках или использовать солнцезащитные экраны и тенты.

Иногда одна привычка — парковаться под открытым солнцем — может спустя пару лет обойтись гораздо дороже, чем кажется.