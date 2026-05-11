Глава ВОЗ: Хантавирус не станет вторым COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус официально заявил, что хантавирус не представляет угрозы уровня пандемии COVID-19.

На своей странице в социальной сети X он подчеркнул, что, несмотря на обнаружение штамма Andes на круизном судне MV Hondius, текущий риск для общественного здравоохранения оценивается специалистами как низкий.

По словам главы ВОЗ, термин «эпидемия» закономерно вызывает у общества тревожные ассоциации с событиями 2020 года, однако в данном случае речь не идет о повторении сценария пандемии коронавируса. На текущий момент на борту судна не зафиксировано пассажиров с симптомами заболевания.

В настоящее время эксперты организации работают непосредственно на борту MV Hondius, они полностью обеспечены необходимыми медицинскими принадлежностями. Власти Испании уже подготовили детальный план безопасной эвакуации людей в порт Гранадилья. Оттуда пассажиры будут отправлены в свои страны по строго контролируемым маршрутам.

Гебрейесус отдельно заверил жителей Тенерифе, что любые контакты эвакуируемых с местным населением исключены.