«Галатасарай» в 26-й раз завоевал титул чемпиона Турции

«Желто-красные» стали недосягаемыми для соперников за тур до завершения сезона в Суперлиге, обыграв у себя дома «Антальяспор» со счетом 4:2.

В составе хозяев дублем отметился Виктор Осимхен (один из мячей он забил с пенальти), также голы на счету Марио Лемины и Каана Айхана. У «Антальяспора» оба мяча забил Сонер Дикмен.

Благодаря этому успеху «Галатасарай» набрал 77 очков, что позволило ему за тур до финиша опередить ближайшего преследователя — «Фенербахче» — на 4 балла.

Этот триумф стал для клуба четвертым чемпионским титулом подряд. «Галатасарай» продолжает удерживать лидерство по количеству побед в первенстве страны (26 титулов). Второе место в историческом зачете занимает «Фенербахче» с 19 титулами, а замыкает тройку «Бешикташ», у которого 16 побед.