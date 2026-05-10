Samsung сворачивает продажи телевизоров и бытовой техники в Китае

Согласно уведомлению на китайской версии сайта компании, решение продиктовано изменениями рыночной среды. Фактически бренд сворачивает розничные операции внутри страны, не выдержав агрессивной ценовой конкуренции со стороны местных производителей, таких как Xiaomi и TCL.

​Несмотря на прекращение продаж, Samsung не уходит из Китая полностью. Компания подтвердила, что продолжит выполнять обязательства по обслуживанию уже приобретенных устройств в соответствии с местным законодательством о защите прав потребителей. Кроме того, китайские производственные мощности Samsung, ориентированные на выпуск продукции на экспорт, сохранят свою работу.

​Решение сосредоточиться на внешних рынках стало логичным шагом на фоне доминирования локальных брендов. Таким образом, присутствие компании в КНР теперь будет ограничено сервисным обслуживанием и производством продукции для других регионов мира.