adidas выпустил короткометражку с Тимоти Шаламе, Ямалем, Беллингемом и Месси

Главную роль в ролике исполнил актер Тимоте Шаламе. По сюжету его герой собирает команду из футболистов Джуда Беллингема («Реал»), Ламина Ямаля («Барселона») и футболистки Тринити Родман. Им предстоит сыграть против дворовой команды, не знающей поражения.

Эпизодическую роль в фильме также сыграли Лионель Месси, Рафинья, Педри, Флориан Вирц, Усман Дембеле, Сантьяго Хименес и рэпер Bad Bunny. Помимо них, в ролике появляются образы Зинедина Зидана, Алессандро дель Пьеро и Дэвида Бекхэма.

Режиссером проекта стал австралиец Марк Моллой.

«Раньше я мечтал соревноваться с этими ребятами — знаете, в детстве я играл на “Пирсе 40”, думал о штрафных ударах Бекхэма, голах дель Пьеро и бросках Зидана и исполнял свои собственные версии. Я обожаю эту игру, так что это невероятно — заниматься этим с брендом adidas, созданным с учетом лучших достижений в этой области», — рассказал Шаламе.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые турнир состоится сразу в трех странах.