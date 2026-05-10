Представлена новая Toyota Supra MK4 из первого «Форсажа» в виде набора Lego

Набор получил номер 77260 и состоит из 292 деталей. Это соответствует формату серии, рассчитанной на сборку за несколько часов. Модель передаёт основные черты автомобиля — широкие колёсные арки, спойлер и вытянутый капот.

В комплект входит минифигурка Брайана О’Коннера — персонажа Пола Уокера. Образ выполнен по мотивам первого фильма.

Toyota Supra четвёртого поколения выпускалась с 1993 по 2002 год и получила популярность среди любителей тюнинга. После выхода фильма интерес к модели значительно вырос, а сама машина стала символом уличных гонок.

Продажи набора начнутся 1 июня 2025 года. Рекомендованная цена — $60, предзаказ уже открыт на ряде площадок.

Для Lego это не первое сотрудничество с автомобильными брендами и поп-культурными франшизами – ранее в серии Speed Champions выходили наборы по Ferrari, Lamborghini и Need for Speed.