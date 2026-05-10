Новый уровень интеллекта: OpenAI представила GPT-5.5

«Новый уровень интеллекта для реальной работы и управления агентами, созданный, чтобы понимать сложные задачи, использовать инструменты, проверять результаты своей работы и доводить большее количество задач до конца. Это знаменует новый подход к выполнению компьютерных задач. Теперь доступно в ChatGPT и Codex», — сообщила компания в соцсети X.

По заявлению OpenAI, модель хорошо справляется с написанием и отладкой кода, онлайн-исследованиями, анализом данных, созданием документов и таблиц, а также управлением программным обеспечением.

В компании уточнили, что GPT-5.5 уже доступна платным пользователям ChatGPT и Codex.

Предыдущая версия, GPT-5.4, была представлена 5 марта. Тогда также сообщалось о её эффективности для профессиональной работы.