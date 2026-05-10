Небесное цунами… Странное облако на побережье Бразилии напугало туристов

По данным метеорологической компании Meteored, речь идет о явлении, известном как волютус — горизонтальном облаке цилиндрической формы, возникающем при резкой смене погодных условий.

Очевидцы сообщили, что за несколько минут небо потемнело, на море поднялось волнение, а спокойная погода сменилась сильными порывами ветра. Многие отдыхающие покинули побережье, опасаясь шторма.

Гражданская оборона штата Сан-Паулу пояснила, что явление связано с так называемым фронтом порывов. Он образуется, когда холодный воздух из грозового очага сталкивается с поверхностью земли и вытесняет вверх тёплый влажный воздух. В результате формируется горизонтальное облако, визуально напоминающее движущийся вал.

Специалисты подчеркнули, что волютус отличается от торнадо и смерча и не обладает разрушительной силой, хотя может сопровождаться сильным ветром. По данным метеорологов, скорость порывов вдоль побережья достигала 60 километров в час.

Одним из наиболее известных примеров такого явления считается облако Morning Glory, которое регулярно наблюдают на севере Австралии в районе залива Карпентария. Там оно может достигать 1000 километров в длину.