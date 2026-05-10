Из-за жары и футбола учебный год в Мексике завершится на 40 дней раньше

Школьные занятия закончатся 5 июня вместо 15 июля. Административная работа в учебных заведениях должна завершиться 12 июня.

«Будет гарантировано выполнение всего, что установлено в учебном плане, а также академическая успеваемость всех студентов», — отметил министр образования Марио Дельгадо.

Преподаватели вернутся к работе 10 августа. С 17 по 28 августа в школах планируют провести мероприятия по закреплению знаний учащихся. Новый учебный год начнется 31 августа.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах и 16 городах. В Мексике матчи примут Мехико, Гвадалахара и Монтеррей.