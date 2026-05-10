Евросоюз собирается искоренить бедность к 2050 году

Первая в истории ЕС специализированная стратегия направлена на борьбу с крайней бедностью и социальной изоляцией через систему рекомендаций для государств-членов блока.

«Мы хотим искоренить бедность в ЕС за 25 лет», — заявила Мынзату в интервью Euronews.

​Пока что статистика остается тревожной: в 27 странах ЕС около 92,7 миллиона человек находятся под угрозой социальной изоляции. Роксана Мынзату признала амбициозность задачи, отметив, что план на 2030 год пока выполняется не в полном объеме. Ситуация осложняется энергетическим кризисом, который может привести к дальнейшему росту числа нуждающихся в ближайшие месяцы.

​Стратегия охватывает помощь детям из неблагополучных семей, развитие доступного жилья и поддержку безработных. Среди ключевых инструментов — внедрение «карты детских гарантий» и усиление мер по предотвращению выселения людей из жилья.

«Если ребенку, находящемуся в нестабильной ситуации, требуется медицинская помощь, например, стоматологическая, мы должны знать, что это так, и сделать все необходимое, чтобы он получил эту поддержку. <…> Борьба с бездомностью — еще один из ключевых приоритетов, обозначенных в стратегии. Мы рекомендуем государствам-членам […] предотвращать отчуждение жилья, например, с помощью систем раннего предупреждения, консультирования по вопросам задолженности, чтобы избежать ситуаций, когда людей выселяют», — сказала Мынзату, подчеркнув также необходимость сделать долгосрочную аренду более привлекательной для арендодателей, чем краткосрочную.

При этом план не предусматривает выделения отдельного бюджета, опираясь на уже существующие фонды, такие как Европейский социальный фонд.

Несмотря на поддержку со стороны общественности, ряд организаций, включая Caritas Europa, критикуют стратегию за отсутствие обязательных законодательных актов.