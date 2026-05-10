Делегация ФФТ приняла участие в 76-м Конгрессе ФИФА в Ванкувере

В ходе международного форума представители состоялись консультации с экспертами по ключевым направлениям развития национального спорта. Особый акцент делали на модернизации инфраструктуры и внедрении инновационных программ подготовки профильных кадров.

На полях Конгресса туркменская делегация провела серию встреч с руководством ФИФА и главами зарубежных футбольных ассоциаций. Основное внимание стороны уделили вопросам развития детско-юношеского футбола и обмену опытом в области спортивной аналитики.

Представители Туркменистана детально изучили обновленные методики ФИФА по подготовке тренерского состава. Ожидается, что внедрение этих методик позволит адаптировать тренировочный процесс в национальных клубах и сборных под современные мировые стандарты.

Особое место в повестке форума заняли вопросы популяризации женского футбола и стратегического планирования развития этой дисциплины. Кроме того, участники Конгресса обсудили финальные этапы подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Участие представителей страны в столь масштабном мероприятии подчеркивает активную интеграцию Туркменистана в глобальное футбольное сообщество и стремление к повышению конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене.