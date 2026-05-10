В Китае окончательное запустили крупнейшую в мире плавучую ветровую турбину

В отличие от традиционных морских ветрогенераторов, которые закрепляются на дне, эта турбина установлена на полупогружной плавучей платформе. Такой подход позволяет использовать энергию ветра в глубоких водах, где он сильнее и стабильнее.

Высота конструкции достигает более 270 метров, диаметр ротора — около 252 метров. Площадь вращения лопастей сопоставима с семью футбольными полями. Платформа длиной 80,8 метра и шириной 91 метр весит около 24 100 тонн и закреплена девятью якорями с канатами и цепями.

При реализации проекта применены новые технические решения: система мониторинга, активная балластная система, модернизированная швартовка и кабели на 66 кВ.

После сборки в порту Тиешань установку отбуксировали через пролив Цюнчжоу к месту эксплуатации. Ожидается, что она будет вырабатывать около 44,65 млн кВт·ч электроэнергии в год — этого достаточно для снабжения примерно 24 тысяч домохозяйств.