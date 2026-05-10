В Белом доме представили специальный пояс для юбилейного турнира UFC Freedom 250

​Дизайн нового трофея выполнен в официальных цветах американского национального флага. Ключевой особенностью оформления стало число 250, размещенное над традиционной аббревиатурой UFC.

​По словам президента США Дональда Трампа, предстоящий турнир станет крупнейшим спортивным мероприятием в истории Белого дома, а вход для зрителей будет абсолютно бесплатным.

​«Я думаю, это будет крупнейшее событие, которое мы когда-либо проводили в Белом доме. Обычно здесь не проходят спортивные мероприятия. Это величайшие чемпионы, лучшие бойцы в мире», — цитирует американского лидера издание Yahoo Sports.

Президент подчеркнул, что на это историческое зрелище приглашена вся страна.

​Центральным событием турнира станет титульный бой в легкой весовой категории. За пояс сразятся представитель Испании и Грузии Илия Топурия и американский боец Джастин Гэтжи.

​На встрече с президентом присутствовали и Топурия, и Гэтжи, а также участники со-главного поединка Алекс Перейра и Сириль Ган.

В ходе беседы Топурия в шутливой форме поинтересовался у Дональда Трампа, почему тот подготовил такое сложное испытание для своего друга, намекая на то, что Гэтжи оказался единственным американцем среди присутствующих звезд ММА.