Hyundai добавит в электромобили имитацию коробки передач

Система впервые была представлена на модели Ioniq 5 N и изначально создавалась для энтузиастов. Она воспроизводит работу восьмиступенчатой коробки передач, имитируя задержки, рывки при переключении и характерные звуки. Теперь производитель намерен адаптировать такую же функцию для обычных водителей.

В компании отмечают, что электромобили нередко критикуют за отсутствие эмоциональной обратной связи. По наблюдениям Hyundai, владельцы Ioniq 5 N активно используют виртуальные передачи, поскольку это помогает лучше ощущать динамику автомобиля без постоянного контроля спидометра.

Руководитель по продукту Hyundai в Европе Рафа ван Нуффель сообщил, что технология не будет применяться в базовых версиях электромобилей. Для корректной работы системе требуется достаточный запас мощности, позволяющий воспроизводить толчки и перераспределение крутящего момента. При этом функция появится не только в спортивных N-моделях, но и в средне- и высокомощных версиях основной линейки.

В апреле на Пекинском автосалоне Hyundai представила новый серийный электромобиль Ioniq V, разработанный для локального рынка. Модель стала частью плана компании по выпуску 20 новинок.