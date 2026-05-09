Число детей в Японии снизилось до рекордного минимума

Это на 350 тысяч меньше по сравнению с прошлым годом и минимальный показатель с 1950 года, когда начали вести такую статистику. Снижение продолжается уже 45-й год подряд. На пике в 1954 году численность детей достигала 29,89 млн. При этом в начале 1970-х годов фиксировался второй послевоенный беби-бум (1971–1974 годы).

Согласно свежим данным, доля детей в населении также сократилась — на 0,3 процентного пункта, до 10,8%, что стало новым минимумом.

В статистику входят и иностранные жители. Оценки основаны на данных переписи, проводимой раз в пять лет. В стране насчитывается 6,81 млн мальчиков и 6,48 млн девочек. Среди возрастных групп больше всего детей 12–14 лет — 3,09 млн, тогда как в группе 0–2 лет — 2,13 млн, что также указывает на снижение рождаемости.

В 2025 году в Японии родились 705 809 человек, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Снижение рождаемости продолжается уже десятый год подряд.

По оценкам ООН, Япония занимает второе место среди стран с населением более 40 млн по самой низкой доле детей — ниже показатель только у Южной Кореи (10,2%).

Снижение рождаемости сопровождается быстрым старением населения и сокращением числа трудоспособных граждан. Власти считают период до 2030 года последней возможностью добиться перелома в демографической ситуации и предпринимают меры поддержки семей, однако добиться устойчивых изменений пока не удается.